版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 09:38 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘劲升2.2%,中海油与汇控等大型股走强

路透香港8月15日电---港股周一开盘劲升,上周因市场波动而观望的投资者谨慎买入下跌後的大型企业股票.

恒生指数.HSI开高2.23%,报20,056.78点.中国海洋石油有限公司(0883.HK)和中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)皆上涨.恒生国企指数.HSCE开高2.3%.(完)

--编译 李富强;审校 沈以文

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐