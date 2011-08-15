〔港报财经评论〕--恒指处上落区定中途岛?--信报8月13日

恒指处上落区定中途岛? /陆文

港股全日高开低收呈弱势,是反映美股整周日升日跌旋律的预期,即周四大升逾400点後周五应下跌,事实上,早段道指期货亦曾跌100多点,加上中国内地上月新增贷款4,926亿元人民币,少于预期,M2增长亦持续低于16%的目标,香港第二季GDP增幅放缓也逊于预期,均可被视为诱发大市收市前一度倒跌的原因,从港股过去六个交易日在大成交金额下累积10%多跌幅,投资情绪依然虚弱,昨天成交金额754亿港元,以短炒为主.面对外围不明朗下,大鳄上下其手,无论现货与期指,以至窝轮等市场,均令投资者损手情况严重.不过,稍後进入一段相对稳定的上落市机会却不低.上落通道修订为18,500-21,000投资者最关注的是,未来一段日子恒指是处于一个第二轮跌市的中途岛徘徊区,或是如早前预期进入19,500-21,500点较低上落通道?今天可以基本及技术因素作为初步分析.首先,技术上上周确认出现死亡交叉後,未来最少200个交易天有反弹难上升,当然这是以整体大市而言,个股中表现差异大,中线依然以强势股作为吸纳对象,有望跑赢大市.

与2008年的死亡交叉不同的是,2007年大市由18,000点起步,在中国内地直通车误解下炒上31,958点高位,期间直通车被否认而回落至20,000点,後再有美国雷曼事件引发全球股市大跌,令恒指低见10,676点.今次则是过去两年恒指在18,000-25,000点处于一个圆形顶部,近月恒指跌破21,500点引发的抛售,是反映重磅股被大户洗仓,主要来自受欧美债务问题引发资金外流,但二三线股及大批民企股在5月至7月间早已有被洗仓,特别是不少中资股目前市盈率已回落至单位数,除非中国内地经济大滑坡,否则,炒中国内地收紧信贷带来的冷却压力已有所抵消,对愿意持货1-2年的中长线投资者,目前水平已具分段吸纳价值.当然,上望被缚蟹货不少,可见一段日子难现上升突破,却利于炒短线上落.

至于何时出现较明显的反弹催化剂,难以预料,但从目前大部分股份已进入超卖及具抗跌力水平下,令港股进入一个较低上落通道运行机会大,早前订下的19,500-21,500点可略为调校至18,500-21,000点,严定18,000点为止蚀即可.如认同对後市的假设,未来一段日子依然以分段吸纳为主,维持投入30%-40%资金,并要稍後灵活炒高沽低吸,个别选择以收集强势股为本.(P20)

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欧罗跟随美欧股市走 /苏子

本周欧罗兑美元基本上是跟随着美股及欧股的走势而波动,而欧罗兑美元跌近1.41支持或升至1.44阻力时,美股及欧股在即市走势却巧合地出现逆转讯号,使本周汇价未能顺利突破1.41-1.44争持区.换言之,若然欧罗兑美元跌近1.41支持附近时,投资者若看见美股及欧股在即市的跌幅突然明显收窄,投资者便可放胆入市买入欧罗兑美元,利润一般不会少于150点子.若欧罗兑美元升近1.44阻力附近时,投资者若看见美股及欧股已自日中高位下挫,便可顺着美股及欧股已见转弱的势头,入市沽出欧罗兑美元,同样可以取得非常不俗的回报.

以前晚欧罗兑美元的走势为例,前晚美国刚入市时,欧罗兑美元已见跌破本周初的1.4128低位,以及欧洲市的1.4120低位支持,但破位後低位仅见1.41便迅即回稳过来,未能进一步下试至上周五的1.4053低位,随後因美股及欧股自低位强力反弹,并出现由跌转升的情况,使欧罗兑美元亦自低位强力回升,令美国刚入市时的破位出现假突破的走势陷阱,而投资者这时若采用”2B法则”入市买入欧罗兑美元,已可轻易地取得逾150点子的利润了.不过,由于本周欧罗兑美元的走势主要是跟随着美股及欧股的走势而上落,反映市场其实对欧罗兑美元并无具体的炒作焦点之馀,亦看不见有兴趣把欧罗兑美元大幅推低.根据某美资外汇交易商的小投资者投机情绪指标显示,目前有近52%的小投资者投资者在建立欧罗兑美元仓位时,均以采取沽出的策略为主,由于此指标属于相反理论指标,这反映欧罗兑美元後市较大机会向上作出重大突破.

若然後市欧罗兑美元向上作出重大突破的动力主要是来自美元整体走势明显转弱,而美股及欧股的波幅亦见明显收窄并且有止跌回升的情况出现的话,相信近日大幅滑落的美股及欧股将出现超卖反弹,将与欧罗兑美元一同走高.目前欧罗兑美元一直不肯跟随着市场的看法情绪向下作出重大突破,一旦环球股市自低位向上作出较有连续性的超卖反弹,那些看淡欧罗兑美元的投资者或因汇价向上作出重大突破而招致较为沉重的损失.

另留意欧罗兑澳元本周二高见1.4262後便以射击之星的不利形态回落,并在1.3845低位收市,较高位回落417点子或3%.加上前天汇价已进一步返回20天保历加通道内波动及收市,反映汇价有极高机会已在本周二见顶并摆脱自上周二开始的单边升市,後市欧罗兑澳元料会回落至1.32/1.34支持区.因此,若稍後欧罗兑美元向上作出重大突破,而欧罗兑澳元则继续回落,则意味着澳元兑美元的表现将较欧罗兑美元出色并有较大上升空间.(P23)