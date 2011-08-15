〔港报财经评论〕中央紧缩过龙,政策可望微调--经济日报8月13日

港股支持万九阻力二万 /林瑞芬

以左右港股去向的三大外围因素,首先要欧洲股市波幅收窄,其馀过两关是美股及中国内地股市配合.今周A股似见底回稳,即是话短线要看美股变化.三关如能过关,恒指超卖反弹近21,000就不出奇.相反,任何一关不配合都会减弱反弹力度,那技术反弹极其量只是20,000了.股市波涛汹涌,准确捕捉即市低位或高位,绝非轻易.逆势中博反弹,难度甚高.买正股博反弹,更不要看指数,因指数受相关期指买卖盘左右大起大跌,波幅随便就过千点.若见指数反弹买货,下一刻指数急跌又惊叫逃生,这样心态,是没可能从大鳄口中套利.如果自信输得起,欲参与市场博弈,再想增加胜算的话,选股也要花点心思.从最近公布7月份一系列中国内地经济数据中,发掘一些启示.

要避免中国内地经济硬着陆,惟有靠刺激投资及消费两大支柱.投资方面,以2011年1-7月份,固定资产投资同比增长25.4%,比1-6月份回落0.2%,连续两个月回落.经计算,7月份新增固定资产投资虽同比涨幅虽高于6月份的11.81%,但仍低于5月份的33.58%,投资保持弱势,不宜进一步下跌.消费方面,今年以来,中国内地零售的增速亦受到通胀蚕食而表现一般,若剔除价格因素,7月份中国内地消费实际增速为10.46%,连续第四个月下跌,且7月份下跌0.79%,降幅在扩大.

在欧、美经济加速放缓的趋势下,靠内需及投资支持中国内地经济增长重要性更凸显.对内房市场打压力度料稍放松,内房龙头股,若本年度盈利已锁定大部分可视为博反弹之选.周内已分析过中国海外(0688.HK)的业绩,短线建议留意保利香港(0119.HK),集团本周公布今年首7个月的合约销售额按年上升83%至95.3亿人民币,而合约销售面积亦上升75%至127万平方米.集团的销售额已达全年目标的70%以上,即是说,今年盈利的预见性仍高,4.5港元左右小注,4.2港元止蚀,反弹目标至少5港元,昨收4.67港元.(009)

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中央紧缩过龙, 政策可望微调 /余少文

中资股短期仍要在10,000点前震盪,若要重拾升轨,相信要成功升越250天线,才能达到,也是高盛对国指今年底目标价12,700点附近,即指数要升超过20%,才有望结束调整.至于国指中线走势同样差劲,投资者入市要谨慎,不宜只见中资股估值平而全资入市,因为无人知道大市底部何在,所以只宜分段入市,但不反对现水平先行小注入市.其实,不少H股经历过去两周急跌後,H股股价较A股股价平均折让回升至38%,只有8只H股股份高于A股,当中包括3只保险股,如中国平安(2318.HK)、中国人寿(2628.HK)和中国太保(2601.HK),而内银股只有招商银行(3968.HK)和农业银行(1288.HK)H股贵过A股,似乎显示内银股的吸引力正在提升.

然而,内银股上半年股价表现差劲,主要是受累中国实施的从紧货币政策,而银行业新增贷款在过去三个月亦持续下跌.人民银行刚公布的7月数字,当月新增贷款降至4,926亿元人民币,是过去19个月中第二低,并差于市场预期的5,500亿元人民币,难免令人担心内银股在净利息未能显着回升下,又受累信贷增长放缓,从而影响盈利表现.数字亦披露7月广义货币增长14.7%,狭义货币增长11.6%.资料显示,M2在7月升幅是过去6年来最低的月份,又低于人民银行今年16%增长目标.而M1则是两年多以来最低增速,似乎显示人行偏紧的调控效果逐渐浮现出来.期内,人民币存款减少6,687亿元人民币,在中国偏紧的政策导致负利率等因素下,资金流入银行、金融机构的理财产品,冀争取更多回报.

由于中国货币政策有调控过龙现象,或促使中国在下半年微调货币政策.目前有消息指金融监管机构会落实这方向,尽管可能只是定向微调,但可以会改善新增贷款增长放缓的现象.当然,不排除人行今年馀下时间会再加息或上调存款准备金率,但可能只会加息一次,同时也不会出现上半年密集式上调存准率的手段,或有助内银股扭转近期弱势,成为大市反弹的火车头.(010)