〔香港金融〕政府无意改变联汇制度,与一篮子货币挂钩有缺点--财政司司长

路透香港8月15日电---香港财政司司长曾俊华称,看不到有需要对联系汇率作出任何改变,与一篮子货币挂勾反而失去了联汇制度高透明度、运作简单和高效率的优点,也不代表本港可以实施独立的货币政策.

对于近期有评论指美元势必转弱加剧通胀,政府有必要检讨联汇制度,曾俊华在网志中强调,政府奉行联汇制度,不是迷信联汇,而是建基于联汇制度是稳定本港金融体系的必然选择,是便利经贸发展的必然选择,而稳固的金融和经济系统是市民安居乐业的基石.

"美元兑主要货币并无显着转弱,而美国国债反而价升息跌,显示国际投资者在风高浪急之际,仍要拥抱美元资产,视美国国债为主要避险工具.在未来一段时间内,美元和美国国债的地位确是难以受到代替的."他称.

曾俊华指出,香港作为细小开放的经济体,整体货品及服务贸易占本地生产总值的比例高达440%,而现时世界上大部份的贸易仍以美元计价.假若港元与一篮子货币挂勾,即使港元与一篮子货币的汇率稳定,但兑美元仍可能大幅波动,只会增加本港进出口商的汇率风险.

"若该篮子货币没有高流动性、没有足够的市场深度和广度,或没有可完全自由买卖的投资工具,即使港元与这一篮子货币的汇率存在差异,套戥机制亦不一定能有效运作,令港息出现波动."他称.

他继而指出,既然汇率和通胀无简单直接关系,采用盯住一篮子货币汇价的方法来降低通胀效用成疑.新加坡就是采用类似的汇率制度,今年6月新加坡元兑美元已较一年前大幅升值13%,但通胀亦高达5.2%,与香港相距不远.

香港6月综合消费物价指数(CPI)同比上涨5.6%,涨幅较5月的5.2%为高,主要因私人房屋租金、家庭服务费用和猪肉价格升幅扩大引起,未来数月仍会面临价格上涨压力.[ID:nCH0069521](完)