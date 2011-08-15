〔香港热股〕中国财险早盘涨逾9%,因业绩超预期并获投行调升目标价

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港8月15日电---中国最大财产保险公司--中国财险(2328.HK)周一早盘曾涨9.2%,触及13.26港元,因此前公布上半年净利远超市场预期,并获投行调升目标价.
香港时间10:08,该股升8.57%,报13.18港元;大市恒生指数.HSI则升1.99%.
中国财险此前公布,2011年度中期净利按年升97%,远高于市场预期的43亿元人民币;并派发中期股息每股0.225元人民币.[ID:nCH0073423]
投行瑞信今早的报告将中国财险目标价由15港元升至18.5港元,幅度23%;因预期中国财险的承保利润继续改善,故调升该股的盈利预测.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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