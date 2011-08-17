版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 11:57 BJT

〔中港金融〕内地机构今年点心债规模初步提高至500亿元人民币--央行行长

路透香港8月17日电---中国人民银行行长周小川周三表示,今年内地机构在香港发行人民币债券规模初步提高到500亿元人民币,且中国金融市场将越来越多向国际资本开放.

周小川是在香港一场两地金融合作论坛上作上述表示.

"支持香港发展离岸人民币市场,巩固提升香港国际金融中心."他说.

他并表示,允许以人民币QFII方式投资境内金融和证券市场,也支持港资银行参与销售共同基金业务.此外,内地引进港股组合ETF方案已经完成,时机已经成熟.(完)

--采访 陈敏/朱球; 撰写 李珊珊; 审校 乔艳红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐