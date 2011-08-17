〔中港金融〕内地机构今年点心债规模初步提高至500亿元人民币--央行行长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月17日电---中国人民银行行长周小川周三表示,今年内地机构在香港发行人民币债券规模初步提高到500亿元人民币,且中国金融市场将越来越多向国际资本开放.
周小川是在香港一场两地金融合作论坛上作上述表示.
"支持香港发展离岸人民币市场,巩固提升香港国际金融中心."他说.
他并表示,允许以人民币QFII方式投资境内金融和证券市场,也支持港资银行参与销售共同基金业务.此外,内地引进港股组合ETF方案已经完成,时机已经成熟.(完)
--采访 陈敏/朱球; 撰写 李珊珊; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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