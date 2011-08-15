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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 12:07 BJT

〔香港个股〕中国财险称有信心下半年综合成本率保持在较好水平

路透香港8月15日电---中国最大财产保险公司--中国财险(2328.HK)周一称,有信心公司下半年的综合成本率能保持在较好水平.

该公司总裁王银成在记者会上作以上表示.

该公司此前公布,今年上半年净利按年升97%,至52.88亿元人民币,远高于市场预期;并派发中期股息每股0.225元人民币.[ID:nCH0073423]

由于业绩理想且获投行瑞信调升目标价,中国财险早盘最多曾大涨10%.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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