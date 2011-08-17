〔路透专访〕中国华润水泥料今明两年华南水泥供不应求,下半年毛利看涨

* 预计今明两年华南地区水泥仍供不应求

* 下半年单位毛利可望与水泥价格同步上升

* 拓环保水泥产业,减排降成本

记者 梁慧仪

路透香港8月17日电---在水泥新建产能限制未有放松及市场需求持续旺盛下,中国华南地区最大水泥商--华润水泥(1313.HK)预期,今、明两年该区水泥市场仍将供不应求.此外,公司料下半年成本不会大幅上涨,相信水泥的每吨毛利(单位毛利)能与价格同步上升.

该公司首席财务官刘忠国在接受路透专访时预计,下半年的水泥均价将可在上半年基础上提高15-20%,"目前看来下半年成本没有大涨的可能,所以按道理毛利会以这个比例提高."

上半年,华润水泥的水泥平均售价按年提升21.2%,每吨毛利约120港元;期内煤炭价格平均上涨15.7%.

刘忠国解释称,由于占生产成本比例最大的煤炭价格料将持稳,即使上升最多料只约5%,其他成本增幅也很有限,所以相信水泥的每吨毛利可以跟随水泥价格同步上升.

华润水泥董事长周俊卿则在接受路透访问时透露,为推动绿色经济,并符合国家的政策指引,公司未来拟透过与集团系内的华润电力(0836.HK)、华润创业(0291.HK)旗下啤酒厂组成循环经济工业园,将各厂房的生产废料相互循环再用.在节能减排的同时,亦可减少各企业对设备的投资,并可间接扩充水泥生产的渠道,突破目前新建产能受控的制约.

周俊卿表示,这类环保项目受到政府的支持,并可望获得政府给予优先兴建水泥厂的批文.

中国政府于2009年颁布38号文件,由当年9月起暂停批准兴建新的水泥生产线,目前看来还没有放松的迹象.

**料成海南最大水泥商**

华润水泥的经营省份包括广东、广西、福建、海南及山西等.截至6月底,华润水泥的熟料及水泥产能分别为3,760万吨及5,340万吨,公司并计划到2012年度分别提升至5,940万吨和7,870万吨.

在上述市场中,以海南的水泥价格最高,上半年的均价达每吨448.6港元,较广西及广东的320港元和398港元高13-40%.公司战略发展总监余忠良指出,当地只有三家新型乾法水泥生产商,年产能共1,200万吨,其中华润水泥占三分一的份额.因海南要建设为国际旅游岛,对水泥的需求强劲,估计今年的需求达1,500万吨,在供不应求下,水泥价格被抬高.

周俊卿并表示,公司目前正在三亚兴建粉磨站,届时便可从广东或广西运送熟料到当地搅拌成水泥.预计两至三年内,可使公司于海南的水泥年产能提升至700万吨,成为当地最大的水泥生产商.

受到水泥销量及价格俱升,华润水泥上半年的净利按年大升2.4倍,至20.45亿港元.公司并首度派发中期息,每股0.05港元.

今年以来,华润水泥股价累计上涨近27%,优于大盘恒生指数.HSI同期逾12%的跌幅.其规模较大的对手安徽海螺(0914.HK)和中国建材(3323.HK)同期的涨幅则分别为近51%和逾60%.(完)

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