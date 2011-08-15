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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 18:10 BJT

〔中港股业绩〕海螺水泥中期净利大升2.33倍,受惠产品售价及毛利率俱升

路透香港8月15日电---中国大型水泥商--安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)周一公布,按国际会计准则编制的上半年净利按年大增2.33倍,至59.8亿元人民币,因期内产品售价及毛利率上升带动.

按中国会计则期内净利则为59.94亿元,按年升幅亦为2.33倍.

海螺水泥在业绩报告中称,期内产品综合毛利率达42.79%,按年上升17.38个百分点,主要因为产品售价较去年同期有较大幅度上涨所致.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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