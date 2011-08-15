〔中港股业绩〕海螺水泥中期净利大升2.33倍,受惠产品售价及毛利率俱升

路透香港8月15日电---中国大型水泥商--安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)周一公布,按国际会计准则编制的上半年净利按年大增2.33倍,至59.8亿元人民币,因期内产品售价及毛利率上升带动.

按中国会计则期内净利则为59.94亿元,按年升幅亦为2.33倍.