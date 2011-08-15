〔港股业绩〕龙湖地产中期核心净利按年增1.17倍,受惠收入及毛利率俱升

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港8月15日电---中国房地产商--龙湖地产(0960.HK)周一宣布,公司上半年的核心净利按年大增1.17倍,受入帐收入及物业发展毛利率俱升带动.虽然预期下半年的楼市将继续受宏调及限购令的影响,但有信心完成全年400亿元人民币的销售目标.
龙湖地产的声明称,截至6月底止半年该公司的净利为25.24亿元,按年增长14.5%.撇除投资物业重估增值後的核心净利则按年大增1.17倍,至19.5亿元.整体物业发展业务毛利率从去年同期的29.9%增长至54.9%.
公司主席吴亚军在业绩报告中称,下半年内地房地产市场将继续受宏观调控影响,限购政策将推广到更多二三线城市,而国内商业银行持续的按揭额度收紧将进一步影响客户购买力.
"然而改善型自住需求仍然强劲,因此吸引有购买力的自住客户是保持销售稳定增长的关键."她说,公司有信心达成全年销售目标.
龙湖地产表示,下半年土地市场可能会出现优质的投资机会,公司会考虑适度增加优质土地投资,尤其是其战略聚焦的长三角与环渤海区域.截至上半年止,公司的土地储备权益面积近3,000万平方米,平均成本为每平方米1,778元.
期内,该公司的投资物业租金收入按年增长47%,至1.7亿元.投资物业重估增值8.2亿元.目前集团已开业持有物业面积达40.6万平方米,分布在重庆、成都以及北京等区域.
截至6月底止,该公司的在手现金超过126.3亿元,净负债率为56.6%.
龙湖地产早盘收高3.81%,报12.52港元.今年以来累计升15.7%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
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