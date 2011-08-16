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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 19:00 BJT

〔表格〕中国中海发展中期净利按年降30%,至6.84亿元人民币

路透香港8月16日电---中国中海发展股份有限公司(600026.SS)(1138.HK)公布,按中国会计准则,截至2011年6月30日,公司未经审核的半年度业绩报告如下(每百万元人民币为单位):

2011年中期 2010年同期

每股收益(元) 0.2010 0.2875

净利 684.41 978.77

营业收入 6,205.5 5,593.6

注:中海发展为油品及乾散货运输公司.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 张喜良

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