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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 13:08 BJT

〔港股业绩〕中移动上半年净利同比增长6.3%,符合市场预期

路透香港8月18日电---全球最大电讯运营商--中国移动(0941.HK)周四发布公告称,今年上半年净利同比增长6.3%,符合市场预期.

中移动上半年净利为613亿元人民币.稍早据汤森路透综合7位分析师的预估,中期获利598亿元人民币.

期内,EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)利润率为49.6%,每股盈利为3.05元人民币,每月每户收入(ARPU)为70元人民币.

中移动周四早盘收跌0.6%,至75.15港元,大盘恒生指数.HSI则跌0.21%.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯

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