〔港股业绩〕中移动上半年净利同比增长6.3%,符合市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月18日电---全球最大电讯运营商--中国移动(0941.HK)周四发布公告称,今年上半年净利同比增长6.3%,符合市场预期.
中移动上半年净利为613亿元人民币.稍早据汤森路透综合7位分析师的预估,中期获利598亿元人民币.
期内,EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊销之利润)利润率为49.6%,每股盈利为3.05元人民币,每月每户收入(ARPU)为70元人民币.
中移动周四早盘收跌0.6%,至75.15港元,大盘恒生指数.HSI则跌0.21%.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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