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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 16:34 BJT

〔香港股市〕恒指收高3.3%,中资周期类个股表现出众

路透香港8月15日电---香港股市周一连续第二个交易日收高,因投资者买入下跌後的周期类股票,但是交易量低迷暗示人气依旧谨慎,此前恒生指数曾录得2009年1月以来最差的双周表现.

香港恒生指数.HSI收高3.26%至20,260.1点.恒生国企指数.HSCE收高4.7%至10,944.17点.

沪综指.SSEC收高1.3%报2,626.77点,银行股领涨,因市场预期中国人民银行将放缓紧缩货币政策的节奏.(完)

--编译 李富强;审校 侯向明

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