〔中国企业〕华为上半年销售收入983亿元人民币,同比增长11%

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透香港8月15日电---全球第二大通信设备生产商华为[HWT.UL]周一称,今年上半年销售收入为983亿元人民币,同比增长11%.
该公司在一份新闻稿中称,上半年的运营利润达到124亿元人民币.
华为并称,有信心完成2011年1,990亿元人民币的销售目标.
据华为2010年报,去年该公司销售收入达1,851.76亿元人民币,同比增长24.2%.[ID:nCN1769091].
--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类