版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 16:23 BJT

〔中国企业〕华为上半年销售收入983亿元人民币,同比增长11%

路透香港8月15日电---全球第二大通信设备生产商华为[HWT.UL]周一称,今年上半年销售收入为983亿元人民币,同比增长11%.

该公司在一份新闻稿中称,上半年的运营利润达到124亿元人民币.

华为并称,有信心完成2011年1,990亿元人民币的销售目标.

据华为2010年报,去年该公司销售收入达1,851.76亿元人民币,同比增长24.2%.[ID:nCN1769091].

--记者 黄运涛; 审校 杨淑祯

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐