〔表格〕碧桂园2011年中期净利按年升63%,为29亿元人民币

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透香港8月16日电---香港碧桂园控股有限公司(2007.HK)公布,截至2011年6月30日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百万人民币为单位):
2011年中期 2010年同期
每股盈利(元) 0.1719 0.1072
每股股息(元) 无 无
净利 2,870.58 1,763.50
营业额 15,641.79 11,765.70
注:碧桂园为中国综合房地产商.(完)
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(here)
--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国