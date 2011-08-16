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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 12:15 BJT

〔表格〕碧桂园2011年中期净利按年升63%,为29亿元人民币

路透香港8月16日电---香港碧桂园控股有限公司(2007.HK)公布,截至2011年6月30日为止的六个月内,业绩报告如下(以每百万人民币为单位):

2011年中期 2010年同期

每股盈利(元) 0.1719 0.1072

每股股息(元) 无 无

净利 2,870.58 1,763.50

营业额　 15,641.79 11,765.70

注:碧桂园为中国综合房地产商.(完)

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(here)

--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴

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