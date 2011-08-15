〔中国企业〕华为上半年销售收入同比增11%,终端和企业业务为新引擎(更新版)

(新增管理层评论和背景)

* 上半年销售收入983亿元人民币,同比增长11%

* 上半年运营利润达到124亿元人民币

* 终端和企业业务部门正成为新的增长引擎

* 全年销售目标为1,990亿元人民币

路透香港8月15日电---受终端和企业业务增长拉动,全球第二大通信设备生产商--华为[HWT.UL]上半年销售收入同比增长11%,公司并表示今年有信心完成全年1,990亿元人民币的销售目标.

该公司周一在一份新闻稿中称,今年上半年销售收入为983亿元,运营利润达到124亿元.

"尽管全球经济仍面临着不确定性,我们对完成(全年)1,990亿元人民币的销售额仍有信心,终端和企业业务部门正成为新的增长引擎."华为首席财务官孟晚舟(Cathy Meng)在新闻稿中称.

华为与全球第一大电信厂商爱立信(ERICb.ST)的差距正在逐步缩小.爱立信2011年上半年营收为约165.7亿美元(约1,059亿元人民币).

华为近年来正将业务发展拓展到企业级客户解决方案和智能手机等终端设备领域,希望能给公司带来一片"蓝海".今年上半年,华为消费电子部门出货量总计7,200万部,同比增近40%.华为终端主要销售消费者产品,如智能手机、手机、平板电脑与无线网卡等.

华为本月初推出了"云计算"手机,冀望能在智能手机市场复制其在电信设备市场的成功.分析师们认为,华为是在押注云计算智能手机将能帮助其抢走苹果公司(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)等企业的市场份额.

华为的竞争对手--中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)亦正大举进军消费设备领域,目前领先于华为.据调研机构IDC的最新报告,中兴通讯今年前两季稳居全球手机厂商发货量第五位,是前五大厂商中唯一的中国厂商.

据华为2010年报,去年该公司销售收入达1,851.76亿元,同比增长24.2%.[ID:nCN1769091](完)