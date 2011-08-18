版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 16:47 BJT

〔中港股业绩〕中国交通银行第二季净利按年升32%,优于市场预期

路透香港8月18日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周四公布,今年第二季度净利按年上升32%,优于市场预期,受惠生息资产规模增长和息差持续扩大共同促进利息净收入较快增长,以及中间业务发展迅速.

该公司的公告显示,今年4-6月净利为131.16亿元人民币,去年同期为99.06亿元.根据汤森路透综合10名分析师预测,第二季净利为122.9亿元.

而今年1-6月的半年度净利为263.96亿元,同比增长30%;每股盈利0.43元.

业绩公布前,交行H股收跌1.88%,报5.75港元;其A股亦跌1.26%,报4.7元人民币.(完)

浏览交行其他新闻,请点选[3328.HK-CMN]

如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐