〔中港股业绩〕中国交通银行第二季净利按年升32%,优于市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月18日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周四公布,今年第二季度净利按年上升32%,优于市场预期,受惠生息资产规模增长和息差持续扩大共同促进利息净收入较快增长,以及中间业务发展迅速.
该公司的公告显示,今年4-6月净利为131.16亿元人民币,去年同期为99.06亿元.根据汤森路透综合10名分析师预测,第二季净利为122.9亿元.
而今年1-6月的半年度净利为263.96亿元,同比增长30%;每股盈利0.43元.
业绩公布前,交行H股收跌1.88%,报5.75港元;其A股亦跌1.26%,报4.7元人民币.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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