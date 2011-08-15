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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 17:56 BJT

〔香港个股〕恒大地产料中期净利大幅增长,因交付面积及毛利增加

路透香港8月15日电---近年将发展重点放于中国三线城市的房地产商--恒大地产(3333.HK)周一表示,预期上半年的净利按年将有大幅增长,因交付面积及毛利增加所致.

不过公司在声明中未有披露预期盈利升幅.

恒大地产去年中期的净利为23.3亿元人民币,扣除投资物业重估增值及财务担保回拨的净利润则为19.4亿元.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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