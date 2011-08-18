〔港股业绩〕联想集团第一财季净利同比增长近翻倍,胜市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月18日电---全球第三大个人电脑(PC)生产商--联想集团有限公司(0992.HK)周四宣布,在4-6月的本财年第一季度净利按年升近一倍,胜市场预期,受惠于并购增长和主要新兴市场的业务拉动.
联想集团于4-6月份第一季度录得净利1.088亿美元,去年同期为5,486万美元;根据汤森路透I/B/E/S预测,市场原估其第二季度净利为7,855万美元.
期内,联想集团销售总额为59.2亿美元,每股盈利为1.11美仙.
联想周三收报4.9港元,上半年累计下跌10.6%,逊于同期大盘恒生指数.HSI跌2.8%的表现.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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