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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 08:31 BJT

〔港股业绩〕联想集团第一财季净利同比增长近翻倍,胜市场预期

路透香港8月18日电---全球第三大个人电脑(PC)生产商--联想集团有限公司(0992.HK)周四宣布,在4-6月的本财年第一季度净利按年升近一倍,胜市场预期,受惠于并购增长和主要新兴市场的业务拉动.

联想集团于4-6月份第一季度录得净利1.088亿美元,去年同期为5,486万美元;根据汤森路透I/B/E/S预测,市场原估其第二季度净利为7,855万美元.

期内,联想集团销售总额为59.2亿美元,每股盈利为1.11美仙.

联想周三收报4.9港元,上半年累计下跌10.6%,逊于同期大盘恒生指数.HSI跌2.8%的表现.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 丁淑琴

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