〔香港个股〕中芯国际称营运长(COO)杨士宁辞职--公告

路透香港8月15日电---全球第四大芯片生产商--中芯国际(0981.HK)周一公布,杨士宁辞任该公司营运长(COO)之职,自2011年9月5日起生效.

公司称,将尽快物色候选人填补营运长的职务.

这是该公司近期一系列高管人员变动的最新一例.中芯国际此前委任邱慈云为首席执行官(CEO)兼执行董事,代替此前离职的王宁国.

6月底,中芯国际原主席江上舟病逝,随後举行的股东大会上,王宁国意外落选执行董事一职,不久即辞去CEO职务.(完)

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