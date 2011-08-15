〔香港个股〕中芯国际称营运长(COO)杨士宁辞职--公告

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透香港8月15日电---全球第四大芯片生产商--中芯国际(0981.HK)周一公布,杨士宁辞任该公司营运长(COO)之职,自2011年9月5日起生效.
公司称,将尽快物色候选人填补营运长的职务.
这是该公司近期一系列高管人员变动的最新一例.中芯国际此前委任邱慈云为首席执行官(CEO)兼执行董事,代替此前离职的王宁国.
6月底,中芯国际原主席江上舟病逝,随後举行的股东大会上,王宁国意外落选执行董事一职,不久即辞去CEO职务.(完)
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--记者 黄运涛; 审校 张喜良
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类