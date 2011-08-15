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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 18:44 BJT

〔中港股业绩〕海螺水泥中期净利劲增逾2倍,料行业前景遇挑战(更新版)

(新增细节)

* 上半年净利大涨2.33倍

* 毛利率和吨产品毛利均上升

* 房地产调控及货币政策未放松,对下半年水泥行业带来挑战

* 开展印尼项目的前景工作

路透香港8月15日电---受水泥产品售价及毛利率上升带动,中国大型水泥商--安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)上半年净利按年大增2.33倍.但公司表示,中央持续加大对房地产的调控,货币政策短期难以放松等,将对下半年水泥行业带来挑战.

海螺水泥周一公布,按国际会计准则编制的上半年净利按年大增2.33倍,至59.8亿元人民币;按中国会计则期内净利则为59.94亿元,按年升幅亦为2.33倍.

海螺水泥在业绩报告中称,期内产品综合毛利率达42.79%,按年上升17.38个百分点,主要因为产品售价较去年同期有较大幅度上涨所致.至于每吨产品毛利较去年同期上升78.23元,至133.58元.

于上半年,海螺水泥实现水泥和熟料净销量7,084万吨,同比升12.8%.但国际市场的需求增长缓慢,期内出口销售金额同比下跌37.37%.

公司表示,国家加快保障房建设和加大水利基础设施建设,将有利拉动水泥的消费需求.同时,国家进一步加大落後产能淘汰力度,今年工信部的淘汰落後产能目标为1.53亿吨,预期行业的供求关系将持续改善.

不过,海螺水泥称关注到国家持续加大对房地产的调控,货币政策短期难以放松等将对下半年水泥行业带来挑战.

该公司并表示,于6月底在印尼雅加达与印尼工业部签署了合作谅解备忘录,公司将正式启动印尼丹戎水泥项目的境内外报批和工程设计等项目的前期工作.

公布业绩前,海螺水泥H股收高7.34%,报35.1港元,过去一个月下跌14.8%. (完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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