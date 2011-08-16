《香港报摘》--经济日报8月16日

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
* 要闻版头条:
--经过一周的股灾式下跌後,港股昨在内地放宽银根的憧憬下报复式反弹,恒生指数.HSI冠绝亚太股市,创逾两年来最大单日升幅3.3%,升至全日高位20,260点收市.投资界各自演绎主要行业的利好消息,令重磅股跨行业急升,但就未敢断言港股见底,而升市成交亦未配合.
* 其他:
--香港金管局总裁陈德霖表示,不同意港元与弱美元挂钩是推高楼价的元凶,香港与美国的经济关联仍然相当紧密,联汇政策仍然适用于香港的现况.
--上半年产品价量齐升的招金矿业(1818.HK)积极增产,下半年将投入15.3亿元人民币用于收购及改建扩产,开支较上半年7.3亿元增逾倍.
--受美国对进口铝型材反倾销、反补贴调查影响,中国忠旺(1333.HK)将业务重点重归中国市场,但由于内地产品加工费较低,上半年毛利率大幅下跌逾20个百分点至21.2%.执行董事路长青表示,公司现阶段主力开拓内地大型客户以提升销售量,相信毛利率首季已见底,未来将随着高端产品比重增加而持续向上.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 丁淑琴
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。