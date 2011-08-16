《香港报摘》--经济日报8月16日

* 要闻版头条:

--经过一周的股灾式下跌後,港股昨在内地放宽银根的憧憬下报复式反弹,恒生指数.HSI冠绝亚太股市,创逾两年来最大单日升幅3.3%,升至全日高位20,260点收市.投资界各自演绎主要行业的利好消息,令重磅股跨行业急升,但就未敢断言港股见底,而升市成交亦未配合.

* 其他:

--香港金管局总裁陈德霖表示,不同意港元与弱美元挂钩是推高楼价的元凶,香港与美国的经济关联仍然相当紧密,联汇政策仍然适用于香港的现况.

--上半年产品价量齐升的招金矿业(1818.HK)积极增产,下半年将投入15.3亿元人民币用于收购及改建扩产,开支较上半年7.3亿元增逾倍.

--受美国对进口铝型材反倾销、反补贴调查影响,中国忠旺(1333.HK)将业务重点重归中国市场,但由于内地产品加工费较低,上半年毛利率大幅下跌逾20个百分点至21.2%.执行董事路长青表示,公司现阶段主力开拓内地大型客户以提升销售量,相信毛利率首季已见底,未来将随着高端产品比重增加而持续向上.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.