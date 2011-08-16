《香港报摘》--信报8月16日

* 头版头条:

--国务院副总理李克强将于今天抵港进行为期三天的访问,消息指出,李克强此行将"送大礼",带同30多个项目及措施,涉及范围包括经济、金融及民生等多个方面,藉以加强两地合作,支持香港经济及社会发展.

* 其他:

--财政部200亿元人民币国债发行在即,其中50亿元零售部分周四开售,再有多家银行趁机推出人民币优惠产品,其中建银亚洲推出息率高达1.939厘的短期人民币存款优惠作招徕.

--高盛(GS.N)乌轮事件自大部分散户接纳赎回方案後,市场本以为风波已告一段落,但原来馀波未了.高盛昨天就公布一份面向机构投资者的赎回方案,并与该间机构0投资者就方案达成协议.市场消息透露,原来在买入高盛乌轮机构中,竟包括同业竞争者瑞银UBSN.VX,估计瑞银持货量占乌轮街货三成.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.