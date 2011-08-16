《香港报摘》--信报8月16日

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
* 头版头条:
--国务院副总理李克强将于今天抵港进行为期三天的访问,消息指出,李克强此行将"送大礼",带同30多个项目及措施,涉及范围包括经济、金融及民生等多个方面,藉以加强两地合作,支持香港经济及社会发展.
* 其他:
--财政部200亿元人民币国债发行在即,其中50亿元零售部分周四开售,再有多家银行趁机推出人民币优惠产品,其中建银亚洲推出息率高达1.939厘的短期人民币存款优惠作招徕.
--高盛(GS.N)乌轮事件自大部分散户接纳赎回方案後,市场本以为风波已告一段落,但原来馀波未了.高盛昨天就公布一份面向机构投资者的赎回方案,并与该间机构0投资者就方案达成协议.市场消息透露,原来在买入高盛乌轮机构中,竟包括同业竞争者瑞银UBSN.VX,估计瑞银持货量占乌轮街货三成.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 林高丽
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。