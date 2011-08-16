〔中国外汇〕6月净增持美国国债57亿美元,为连续第三个月加仓

数据并显示,中国6月净增持的一年期以上的长债为41.13亿美元.显示当月中国同时购入了长期及一年期以内的短期国债.

美国财政部数据并显示,6月持有美国国债量名列第二的仍是日本,但当月日本却减持了仓位至9,110亿美元,上月为9,124亿美元.(完)