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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 08:27 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月16日

路透香港8月16日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7899港元HKD=)

美国股市周一连续第三日收涨,因投资者将谷歌(GOOG.O)出价收购摩托罗拉移动(MMI.N)视为在数周大跌後回场的信号.

道琼工业指数.DJI收涨213.88点,或1.9%,报11,482.90;标准普尔500指数.SPX收升25.68点,或2.18%,报1,204.49点.Nasdaq指数.IXIC上扬47.22点,或1.88%,报2,555.20点.[ID:nCN1900547]

公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价

(美元) (%) (港元) (%)

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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 198.360 6.57 209287 15.452 3.43

中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 18.190 3.06 141880 5.668 1.03

中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.460 0.62 451412 75.500 1.00

中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 45.520 4.67 189705 23.640 0.38

中石油 (0857.HK) (PTR.N) 127.340 3.78 90863 9.920 1.74

中石化 (0386.HK) (SNP.N) 88.100 3.50 68792 6.863 1.07

汇丰控股(0005.HK) HBC.N 45.120 1.35 895725 70.296 0.71

中电信 (0728.HK) (CHA.N) 62.030 2.85 45461 4.832 1.30

中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.980 3.55 389754 14.785 1.55

兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 32.610 5.74 112932 25.403 1.41

华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.420 2.23 82088 3.393 1.27

南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 34.580 4.06 55144 5.387 2.23

东方航空(0670.HK) (CEA.N) 24.640 2.11 11909 1.919 -50.14

中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.320 -3.73 99818 0.361 1.82

--整理 陈敏

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