《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月16日

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透香港8月16日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7899港元HKD=)
美国股市周一连续第三日收涨,因投资者将谷歌(GOOG.O)出价收购摩托罗拉移动(MMI.N)视为在数周大跌後回场的信号.
道琼工业指数.DJI收涨213.88点,或1.9%,报11,482.90;标准普尔500指数.SPX收升25.68点,或2.18%,报1,204.49点.Nasdaq指数.IXIC上扬47.22点,或1.88%,报2,555.20点.[ID:nCN1900547]
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油 (0883.HK) (CEO.N) 198.360 6.57 209287 15.452 3.43
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 18.190 3.06 141880 5.668 1.03
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.460 0.62 451412 75.500 1.00
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 45.520 4.67 189705 23.640 0.38
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 127.340 3.78 90863 9.920 1.74
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 88.100 3.50 68792 6.863 1.07
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 45.120 1.35 895725 70.296 0.71
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 62.030 2.85 45461 4.832 1.30
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.980 3.55 389754 14.785 1.55
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 32.610 5.74 112932 25.403 1.41
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.420 2.23 82088 3.393 1.27
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 34.580 4.06 55144 5.387 2.23
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 24.640 2.11 11909 1.919 -50.14
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.320 -3.73 99818 0.361 1.82
--整理 陈敏
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。