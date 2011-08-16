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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 08:34 BJT

《香港重要政经日程》--8月16日-8月19日

=====================今日香港主要政经消息===========================

8月16日(周二)

-- 中煤能源(1898.HK)公布上半年业绩.

-- 民生银行(1988.HK)公布上半年业绩.

-- 中海发展(1138.HK)公布上半年业绩.

-- 中电控股(0002.HK)公布上半年业绩.

-- 碧桂园(2007.HK)公布上半年业绩.

======================近期重要政经行事历============================

8月17日(周三)

--15:00 中煤能源(1898.HK)上半年业绩新闻会.

-- 联想集团(0992.HK)公布一季度业绩.

-- 平安保险(2318.HK)公布上半年业绩.

-- 瑞安房地产(0272.HK)公布上半年业绩.

8月18日(周四)

--16:30 公布2011年5-7月失业率数据.

-- 交通银行(3328.HK)公布上半年业绩.

-- 汇源果汁(1886.HK)公布上半年业绩.

-- 中国移动(0941.HK)公布上半年业绩.

-- 联想集团(0992.HK)公布一季度业绩.

-- 群星纸业(3868.HK)公布上半年业绩.

*8月19日(周五)

-- 中国建设银行(0939.HK)公布上半年业绩.

-- 华润置地(1109.HK)公布上半年业绩.

-- 中信泰富(0267.HK)公布上半年业绩.

-- 百盛(3368.HK)公布上半年业绩.

-- 凤凰卫视(2008.HK)公布上半年业绩.

-- 兖州煤业(1171.HK)公布上半年业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 陈敏

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