《香港重要政经日程》--8月16日-8月19日

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
=====================今日香港主要政经消息===========================
8月16日(周二)
-- 中煤能源(1898.HK)公布上半年业绩.
-- 民生银行(1988.HK)公布上半年业绩.
-- 中海发展(1138.HK)公布上半年业绩.
-- 中电控股(0002.HK)公布上半年业绩.
-- 碧桂园(2007.HK)公布上半年业绩.
======================近期重要政经行事历============================
8月17日(周三)
--15:00 中煤能源(1898.HK)上半年业绩新闻会.
-- 联想集团(0992.HK)公布一季度业绩.
-- 平安保险(2318.HK)公布上半年业绩.
-- 瑞安房地产(0272.HK)公布上半年业绩.
8月18日(周四)
--16:30 公布2011年5-7月失业率数据.
-- 交通银行(3328.HK)公布上半年业绩.
-- 汇源果汁(1886.HK)公布上半年业绩.
-- 中国移动(0941.HK)公布上半年业绩.
-- 联想集团(0992.HK)公布一季度业绩.
-- 群星纸业(3868.HK)公布上半年业绩.
*8月19日(周五)
-- 中国建设银行(0939.HK)公布上半年业绩.
-- 华润置地(1109.HK)公布上半年业绩.
-- 中信泰富(0267.HK)公布上半年业绩.
-- 百盛(3368.HK)公布上半年业绩.
-- 凤凰卫视(2008.HK)公布上半年业绩.
-- 兖州煤业(1171.HK)公布上半年业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。