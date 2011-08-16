《香港报摘》--其他报纸重要消息8月16日

* 明报

--城市电讯(1137.HK)宣布将斥资6亿港元兴建多媒体创作中心,主席王维基表示,就算免费电视牌照不获批,对该项目影响不大.(B02)

--龙湖地产(0960.HK)公布,中期业绩多赚14.5%,同时宣告主席吴亚军辞任首席执行官一职,由原先分管北京市场的执行董事邵明晓接任.吴亚军预计下半年调控形势趋紧,集团有六成货量在限购城市.(B04)

* 星岛日报

--在熊市之下的8月,李嘉诚秘密增持长实(0001.HK)股份,截至周一(15日)总共5次,增持股份119万股,合计涉资近1.3亿港元.(A02)

--金融管理局总裁陈德霖在"汇思"中撰文指,香港虽实施联汇,无法利用加息压抑楼价,但其他国家经验显示加息作用未必太大,重申目前最适合香港仍然是联汇制度.(B01)

--华润水泥(1313.HK)行政总裁周龙山表示,由于第四季度为传统旺季,加上广西地区限电致使供应量减低,料下半年水泥价会再加15%至20%,预期全年水泥销量约为5,000万吨.(B03)

* 苹果日报

--香港前特别行政长官董建华家族上周增持东方海外(0316.HK)权益.本月10日董氏家族以3,439.57万港元,增持0.15%股权,是三年来首度增持.(B05)

--今年4月计画加价但被发改委叫停的康师傅(0322.HK),本月初终成功调高杯面价格,涨幅约8%至10%,统一企业中国(0220.HK)亦已跟随.(B06)

--赌王何鸿燊继去年底送澳博(0880.HK)7%股权给四太梁安琪後,上周四(11日)再送500万股(市值9,070万港元),四太同日在市场斥资1,329万港元扫入75万股,令个人持股量增至8.21%.(B01)

* 东方日报

--重庆农村商业银行(3618.HK)行长谭远胜表示,下半年利润增长将较上半年佳,不良贷款比率年底可望降至1.5至1.7%,料两年内降至同业正常水平,而三年内无集资需要.(B03)

--中国财政部零售国债周四(18日)公开发售,有中资银行伺机以接近2厘年息吸纳人民币存款.中银香港(2388.HK)副总裁王仕雄表示,国债为良好避险工具,料点心债全年发行量可达1,200亿元人民币.(B04)

* 文汇报

--罗兵咸永道报告指,中国内地企业今年上半年境外并购交易量按年增长14%,录得107宗,创下历史纪录;超过10亿美元的大额境外并购交易数量录得3宗,而去年全年交易为12宗. (B01)

--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)公布,今年首7个月录得之原保费收入约2,153亿元人民币,较去年同期录得的2,046亿元人民币,按年增长5.2%.单计7月份,国寿的原保费收入约198亿元人民币,较6月份的290亿元人民币减少32%.(B02)

--中煤能源(1898.HK)公布,今年7月份集团的商品煤产量859万吨,比去年同期增长10.8%,首7个月商品煤产量累计达6,050万吨,同比增长7.1%. (B02)

--置地公司宣布,其持有95%权益的附属公司王府井发展有限公司,成功于上周五(12日)以29亿元人民币投得一幅位于北京市中心王府井的综合商业项目用地,相当于每平方米楼面地价22,120元人民币.(B03)

* 大公报

--上海医药(2607.HK)601607.HK集团董事长吕明方透露,集团正筛选并购对象,优先考虑中等规模的欧美创新型制药公司,与集团现有业务实现互补,期望在6至12个月内并购项目取得突破.(B03)

--招金矿业(1818.HK)董事长路东尚预计,下半年每盎司黄金可能超过2,000美元,集团下半年资本开支约将增大至20.66亿元人民币,主要用于设备改造及技术改革等.(B03)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.