〔港报财经评论〕反弹目标20,500/21,000点--信报8月16日

反弹目标20,500/21,000 点 /陆文

港股成功突破近日20,000点的心理阻力,收报20,260点,有3%升幅.汇控(0005.HK)受惠欧美金融股回升,中资股在副总理李克强访港前多有表现,市场一方面憧憬中国内地将进入定向信贷放宽,法德领袖将会晤有助暂纾欧债危机,至于美国在总统大选前受政治因素左右民意,联邦储备局如何在刺激弹药有限下稳定经济,均令市况出现技术反弹.港股在部分大行与分析员预期香港经济将步入滞胀言论下大幅反弹,是坏消息入货吗?较可取依然是上周已认定恒指正进入18,500-21,000点上落区玩笨猪跳,这数百点的弹上弹落符合预期,面对近月弱势股严重超卖,强势股亦已陆续出现不错反弹,留意短期恒指炒反弹至20,500-21,000点这技术阻力区,一方面有弱势股炒补淡仓,强势股维持行三步退两步的旋律,表现优于大市.目前的反弹其实可以预见,入市者一方面要维持投入资金水平在40%以下,利用升近阻力区获利增持现金,等待另一个入货时机.个股炒业绩者可视乎其启示性对强弱股作适当的买卖部署.

反弹市往往要依赖个股炒业绩带来同业受惠,昨天华润水泥(1313.HK)公布中期纯利按年升2.4倍胜预期,中期息5港仙,加上集团预期下半年水泥价格有15%-20%升幅,以反映属传统旺季,刺激股价上升8.6%,带动水泥板块如安徽海螺水泥(0914.HK)升7.3%、中国建材(3323.HK)升8%、台泥(1136.HK)升6.1%,这批股份在第二季股价已有炒爆活动,早前调整带来不俗值博率,当然,重纳入上升轨需时,只可视为短线炒反弹对象.

雷士照明(2222.HK)发盈喜,预料中期纯利升约50%,主要受惠销售渠道改善及财务状况改善,刺激股价上升11.7%.同板块的真明丽(1868.HK)股价升幅更达14.5%,早前集团公布首季订单微增.这批照明股受累稀土价格上升,加上产能过剩影响毛利率,经过早前股价大幅下跌後,近日可视为弱势股炒反弹之举.上述两个强弱股板块上升意义不同,强势股利中线吸纳,弱势股利作短炒为主.

至于两大金融股板块,财险(2328.HK)中期纯利增加97%胜预期,股价升10.4%,刺激将陆续公布业绩的平保(2318.HK)升8.9%及国寿(2628.HK)升6.1%,由于保险股互相有竞争及营运效益各异,短期股价将互见荣辱,中短线维持以财险较可取.相对地,内银股有重庆农商行(3618.HK)中期多赚35%,股价上升7.5%,该行早前与农行(1288.HK)均已发盈喜,相对升幅较预期为低.建行(0939.HK)有美银拟月底减持一半股权,近期内银股的反弹属技术性为主,不明朗因素未消,整个中资金融股维持与大市同步,近日有表现多少与副总理李克强访港带来冲喜作用,希望有礼物送呢.(P27)

===============================================================================================================================

美汇暂未见明显趋势 /苏子

前周美汇指数的高低位为75.42及73.58,由于前周五收市後,市场才知悉美国的债务评级被标普突然下调一级至AA+水平,失去了最高的AAA评级,故前周美汇指数的波幅并未反映美国被下调评级的负面消息.但上周市场知悉了上述的负面消息後,美汇指数并未出现翻天覆地的变化,上周美汇指数的高低位分别为75.06及73.82,完全在前周的波幅以内.上周美汇指数在市场出现极度恐慌情绪下,只是处于上落市的走势,完全没有明确趋势可言,美汇指数如此走势,使不少汇市炒家大感意外.美汇指数本周一定要突破前周的高低位,才有望出现较为明显的趋势市,否则相信仍会继续保持上周的上落市走势,暂不宜对美汇指数有太过强烈的看好或看淡情绪.

目前美汇指数的10天、20天及50天SMA的斜率以向下发展为主,技术走势属于偏弱,美汇指数则处于74.50,仍然受制于上述三条平均线,故理论上美汇指数在技术走势仍处弱势下,稍後一旦摆脱上周的上落市走势,较大机会向下跌破前周的73.58低位,向下作出重大突破.不过,由于目前汇市一直受到市场的避险情绪左右着,故留意环球股市近两天的超卖反弹一旦结束,令市场的避险情绪又再明显回升,使美汇指数因不少投资者视美元为避险货币并采取趁低买入策略而造好,届时便未必能向下作出重大突破.目前投资者在美汇指数出现重大突破前,不宜有太过强烈的看好或看淡情绪,以免因为美汇指数所作出的突破方向与自己的观点大有出入时而不能及时作出正确反应,结果只能眼光光看着价位以单边市的形式跳动,但自己却未有在破位後顺势入市而错失获取厚利的良机.

虽然倾向相信美元向下作出重大突破的机会较高,但面对目前如此风高浪急的市况,已经作好两手准备,即一旦美元并非如预期中向下作出重大突破时的应变策略.由于美国被下调评级後,相信市场上不少投资者亦较为看淡美元的後市走势,一些甚或会身体力行积极地采取逢高沽出美元的策略.倘若美元最终突破的方向是向上而不是向下的话,美元看好的投资者或会得势不饶人,担心不少不肯作出果断止蚀决定的美元看淡的投资者将会损失不菲.当中非美元货币如澳元这只大多数小投资者投资者热爱的货币,相信在美元最终向上作出重大突破下,兑美元将有甚高机会再次跌破”一算”心理关口,并下试今年3月份的0.9704低位.(P28)