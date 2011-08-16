〔港报财经评论〕利好因素浮现, 内银支撑大市--经济日报8月16日

港股守二万, 反弹二万一 /林瑞芬

从债务问题过去两周无大变化,而市场资金面亦见相对充裕,不存在资金链突然收缩引发抛股浪潮启示,似无幡或风动深刻痕迹.只是全球股民又一次心潮波动所致.当投资者心存风险,当所谓权威机构讲不是秘密的秘密,亦足以造成市场震盪,加上看淡的投资者藉此推波助澜,制造了一场恐慌情绪扩散汇演,令投资者担心经济真的有可能被欧、美重重债务所困.心动过後,当市场受恐慌情绪困扰,投资者逃生,超卖过後,当有少少利好消息,如欧洲部分国家选择暂停任何无货沽空活动.意大利政府已通过未来2年节省450亿欧元的紧缩开支方案,争取2013年达到欧洲央行订下的平衡预算指标.较早前法国总统亦意愿减赤,赖帐疑虑或望减轻.以及德法元首今日又开会,形成今次由憧憬引发急跌後的反弹.

看清欧、美债问题不会一夜消失困局.除非欧、美政府奇迹地拿出根治债务问题的良策,不然,股民在反弹市选择入市肉搏,也只宜小注拣选较有把握的中资股.当反弹接近尾声时要及时套利,见好即收,莫贪胜不知输.恒指反弹近21,000,中途或可能又出现突发利淡消息,股民要懂得计数落车,等下一班车再上车.长命债问题下,未来环球经济及股市注定要在崎岖路上颠簸前行.混乱－平静－又混乱,大概可能是年内馀下时间港股的发展节奏.

经历自2008年开始熊市的长期折磨,对A股市场投资者而言,相信也不存在突然大升市期望.因此,短期A股筑底反弹结束後,基本上,仍以上落区间波动为主,技术上,依上证综指而言,自3月一浪低于一浪阻力位近2,750,反弹有机会近此抖抖,2,400有支持.明确的反弹势头,估计起码会在通胀回落2-3个月後才出现.货币的放松讯号,具体则要观察包括货币信贷M1、M2出现的反弹,以及发改委专案审批进度加快等.7月人民币贷款增加4,926亿元人民币,同比少增252亿元人民币,M2增速只有14.7%,创出2005年以来的新低,M1同比增长11.6%,也创出2009年以来的新低,表明当前紧缩政策的调控效果已经充分显现,随着通胀和经济增速的下行,持续紧缩的必要性不强.(003)

==================================================================================================================================

利好因素浮现,内银撑大市 /余少文

恒指服务公司上周公布国指和红指成分股变动,国指踢走鞍钢股份(0347.HK)和富力地产(2777.HK),纳入中联重科(1157.HK)和潍柴动力(2338.HK),而红指则加入远东宏信(3360.HK)及剔除中国黄金国际(2099.HK).鞍钢和富力出局後,国指再没有钢铁股和地产股代表,相关变动会于9月5日生效,而对上一个交易日,相关股份多有异动,要留意大市显着反弹,是指数比重最大的金融股走高所带动.中国财险(2328.HK)上半年盈利增长50%及恢复派息,令投资者憧憬中国平安(2318.HK)和中国人寿(2628.HK)业绩向好.而重庆农村商业银行(3618.HK)上半年盈利增长22%,净息差升0.18%至3.22%,成本收入比率也降至33.58%,同样令投资者对其他八行业绩有憧憬.

内银股业绩将会影响大市反弹力度,而渣打对内银股第二季盈利预测显示,预期农业银行(1288.HK)第二季盈利增长最劲,达69%.建设银行(0939.HK)也可增长33%.国指经过8月上半场急跌後,相信只要再没有债务危机、恐怖袭击等事件,预计内银股在地方债和资本管理问题可望解决下,有助国指在8月下半场反弹.地方债问题令内银股下跌,尤其今明两年是地方债还债高峰期,预期金额高达4.6万亿元人民币.但财政部突然指出,地方债风险可控,并提出解决办法,规定融资平台要按照协议约定还债,不可以单方面改变原有债权债务关系,又不可以转嫁还债责任等.同时又指出地方政府可出售资产来增加还债能力,即是说地方债坏帐机会下跌,自然有助改善内银股信贷质素.

至于困扰内银股的资本管理问题,银监会昨日明确资本充足率标准及达标时间,并对风险资产权重作精细分类.认为部分内容较市场早前吹风为宽松,如将银行分为系统重要性和非系统重要性,分别要求在2013年和2016年底前达到要求标准,但在有需求情况下,可以再获2年的延长期.风险权重调整方面,只是轻微上调对国内银行债权的风险权重5%至25%,住房抵押第一套房45%、第二套房60%,实际对内银股的整体资本充足率影响有限.(008)