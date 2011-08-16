〔港报社评〕调整货币战略,人币升势不停--信报8月16日

人民币上周兑美元中间汇价升破”6.3”後,一口气上升,昨天,兑美元中间汇价升至6.3950,3个交易日共上升了逾200个基点.人民币加快升值步伐,反映中国继2005年7月进行人民币汇率形成机制改革、去年6月加大人民币汇率弹性後,汇率政策再转入一个阶段性起点,通过调整货币政策战略,加快人民币升值,力图纾缓经济结构性失衡、高储蓄率、内需不足和国际贸易摩擦所带来的内外交困.

面对欧美经济放缓、美元持续贬值、国际金融体系酝酿更新的变局,央行在压抑通胀和保持经济增长之间,调整货币政策战略,以应对变局相当顺理成章.上周,央行一方面加强公开市场操作,继续向市场作出净投放,反映在通胀率接近峰值下,对欧美经济低迷的风险忧虑,已开始凌驾打击通胀的政策优先性,并通过人民币升值,减慢外汇储备积累的速度,避免频密提高存款准备金率的冲销破坏性.从7月对美贸易顺差达200亿美元看,人民币小幅爬升对外贸增速的调控,作用其实相当有限.照目前情况看,出口企业对人民币汇率的波动已逐渐适应,通过提高生产效率,并降低中间消耗去降低成本,甚至利用提价转移汇率损失,因此可以说,升值解决不少经常账顺差问题,必须从加强改变经济内部的增长结构入手.

很明显,汇率价格是调节资源配置及经济结构的重要手段.刺激内需,改变增长结构,扭转贸易失衡,首先要提高家庭收入在国民收入中的比重,改善国民福利;另一方面,人民币升值也有助推动服务业发展.由于升值可以提高非贸易品的相对价格,有助引导更多资源流入服务部门,增加制造业转到服务业的就业机会.从这个发展角度来看,人民币升值无疑是一个持续性的长期过程,但当中必然有起跌.如今人民币从年初兑美元中间汇价”6.6”水平,升至目前”6.3”水平,升幅逾3%.近日加速升值,消除汇率积累性的失衡,3天叠加升幅已达217个基点,故不排除汇价以小幅回落加以整固,作双边波动.(P02)