〔港报社评〕微针美容风险高,专业监管勿滞後--文汇报8月16日

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
香港消委会自2007年底至今,共接获43宗有关接受微针美容疗程的投诉,有投诉人甚至因接受服务而患上皮肤炎.微针美容服务及产品对消毒要求高、操作需要专业知识,存在很高的医疗风险,操作不当极容易传染疾病、损害消费者健康.港府必须加强对医学美容的监管,立法厘清医学美容的范围,对从业员引入考试注册制度,并透过宣传教育帮助市民免被误导,切实保障消费者的健康和权益.
现时市面上流行的微针美容服务,是利用一些备有很多微细刺针的滚轮或印章,在皮肤特定位置滚动或轻力按压,于表面造成微细伤口.提供服务的美容机构声称,藉此可刺激真皮层,制造胶原蛋白及帮助护肤精华渗透.有微针产品的供应商还声称,只要消毒得宜,微针滚轮或印章可重复使用多次.但实际上,微针美容在香港并不属于治疗皮肤疾病的主流疗法,所采用的器具也未获医学界普遍地界定为医疗仪器,其美容效用受到医学界的质疑.相反,稍具医学常识的人更会发现,这种美容服务充满风险.微针直接刺穿皮肤、接触血液,必须彻底消毒,非以酒精消毒或热水冲洗一般方法所能做到,即使在焗炉内高温消毒40分钟也不行.
鉴于医疗美容发展迅速,市场需求大,但存在风险,港府必须改变监管滞後的局面,尽快立法对医疗美容的服务范围、使用的产品、从业员的资格进行规范化,对医疗美容实施更严格的限制,同时加强公众教育,更清楚认识医学美容的风险,提升医疗美容服务的整体质素.(A08)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。