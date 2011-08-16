〔港报社评〕微针美容风险高,专业监管勿滞後--文汇报8月16日

香港消委会自2007年底至今,共接获43宗有关接受微针美容疗程的投诉,有投诉人甚至因接受服务而患上皮肤炎.微针美容服务及产品对消毒要求高、操作需要专业知识,存在很高的医疗风险,操作不当极容易传染疾病、损害消费者健康.港府必须加强对医学美容的监管,立法厘清医学美容的范围,对从业员引入考试注册制度,并透过宣传教育帮助市民免被误导,切实保障消费者的健康和权益.

现时市面上流行的微针美容服务,是利用一些备有很多微细刺针的滚轮或印章,在皮肤特定位置滚动或轻力按压,于表面造成微细伤口.提供服务的美容机构声称,藉此可刺激真皮层,制造胶原蛋白及帮助护肤精华渗透.有微针产品的供应商还声称,只要消毒得宜,微针滚轮或印章可重复使用多次.但实际上,微针美容在香港并不属于治疗皮肤疾病的主流疗法,所采用的器具也未获医学界普遍地界定为医疗仪器,其美容效用受到医学界的质疑.相反,稍具医学常识的人更会发现,这种美容服务充满风险.微针直接刺穿皮肤、接触血液,必须彻底消毒,非以酒精消毒或热水冲洗一般方法所能做到,即使在焗炉内高温消毒40分钟也不行.