〔港报社评〕总部落成毋须争朝夕,长官意志须用得其所--明报8月16日

近期,到过新政府总部采访的记者,对于总部後日就揭幕,都感到不可思议,因为那里仍然是一片工地.希望副总理李克强为新总部剪彩後,港府放慢赶工要求,让工人有足够时间做好相关工作,因为有迹象显示,赶工可能影响工程质量,涉及安全问题,港府应该放慢步伐,重新检视整体工程,本诸”工程安全第一,搬入办公第二”,使新总部工程臻于完善.就新总部和新立法会大楼限日搬迁,迄今所见周章草率之处,使人感受到长官意志须用得其所,否则社会就要承受不必要代价.

上周3名记者按正常手续申请进入新总部,登堂入室到了特首办,充分暴露新总部的保安系统并未建立,工程质素待改善的港府总部,却要赶着入伙办公,所为何事?有香港立法会议员、官场、坊间相继流传,新港府总部与新立法会大楼要急于启用,与特首曾荫权有关,因为这是他的面子工程,在新立法会宣读最後一份施政报告.这些传闻若属实,则使人深切体会长官意志之可怕.长官意志若能发挥正面作用,可以推动社会向前发展和进步;若长官意志发挥了负面作用,则社会就要承受不必要代价.以新总部和立法会大楼赶工启用的事,使人不幸看到长官意志的负面作用,甚为无奈.

无论如何,这次新总部工程赶工大跃进,後日揭幕仪式之後,应该回复应有步伐,不要再急就章,首要重安全,不单是硬件建设的安全,电脑、保安系统等软件安全,也要经过充分测试後才可全面使用,以免香港社会遭受不必要的折腾.(A04)