〔港报社评〕美容仪器规管落後--星岛日报8月16日

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
香港消费者委员会收到数十宗微针美容副作用的投诉,这种美容工具近年更发展零售自用市场,而教导使用者消毒的方法形同儿嬉,增加传染疾病风险.美容产品及仪器不断推陈出新,当中对市民健康构成的风险却得不到充分重视;港府须设计一套与时并进的规管方案.微针疗程在皮肤上滚动或轻压针头仪器,刺激身体制造胶原蛋白.由于一些较长的针头会刺出血来,仪器必须经过彻底消毒,否则可导致伤口感染细菌发炎,甚至像共用不洁针筒般成为传播肝炎和爱滋病的媒介.
香港消委会接到的投诉个案,有事主皮肤受伤发炎,有事主出现问题後美容院仍轻描淡写,事主自行延医,医生明言疗程不适合,建议中止.美容院职员鼓其如簧之舌推销疗程时,往往对可能产生的副作用避重就轻.港府现正部署设立医疗仪器规管架构,所有仪器须向卫生署登记才可以推出市场.港府并会按照各类仪器的不同风险程度分级,规定操作仪器者的资格.仪器推出市面後,有监察和呈报医疗事故机制,必要时作出警告、回收和禁售.规管安全存灰色地带.问题是微针这类美容器具,目前仍未广泛用来医病,医学界尚未普遍界定这是医疗器具,日後规管可能存有灰色地带.
爱美是人之天性,美容行业是赚钱大生意,不断有新的”特效”疗程和仪器推出,部分仪器虽然涉及刺穿或烧灼皮肤,却不像医疗器具般受到管制.当局往往待一些新仪器出现事故和投诉後,才作事後补救.与其永远进行落後追赶式的头痛医头补救,不如设计一套预防性的全面监管措施.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。