〔港报社评〕美容仪器规管落後--星岛日报8月16日

香港消费者委员会收到数十宗微针美容副作用的投诉,这种美容工具近年更发展零售自用市场,而教导使用者消毒的方法形同儿嬉,增加传染疾病风险.美容产品及仪器不断推陈出新,当中对市民健康构成的风险却得不到充分重视;港府须设计一套与时并进的规管方案.微针疗程在皮肤上滚动或轻压针头仪器,刺激身体制造胶原蛋白.由于一些较长的针头会刺出血来,仪器必须经过彻底消毒,否则可导致伤口感染细菌发炎,甚至像共用不洁针筒般成为传播肝炎和爱滋病的媒介.

香港消委会接到的投诉个案,有事主皮肤受伤发炎,有事主出现问题後美容院仍轻描淡写,事主自行延医,医生明言疗程不适合,建议中止.美容院职员鼓其如簧之舌推销疗程时,往往对可能产生的副作用避重就轻.港府现正部署设立医疗仪器规管架构,所有仪器须向卫生署登记才可以推出市场.港府并会按照各类仪器的不同风险程度分级,规定操作仪器者的资格.仪器推出市面後,有监察和呈报医疗事故机制,必要时作出警告、回收和禁售.规管安全存灰色地带.问题是微针这类美容器具,目前仍未广泛用来医病,医学界尚未普遍界定这是医疗器具,日後规管可能存有灰色地带.

爱美是人之天性,美容行业是赚钱大生意,不断有新的”特效”疗程和仪器推出,部分仪器虽然涉及刺穿或烧灼皮肤,却不像医疗器具般受到管制.当局往往待一些新仪器出现事故和投诉後,才作事後补救.与其永远进行落後追赶式的头痛医头补救,不如设计一套预防性的全面监管措施.(A06)