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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 09:39 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘涨0.42%,受石油股上涨支撑

路透香港8月16日电---香港股市周二开盘继续上扬,隔夜原油价格急升推动石油股上涨,而且遭重创的中资银行股获低接买盘提振.

指标恒生指数.HSI开盘升0.42%,报20,344.75点.恒生国企指数.HSCE开高0.31%.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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