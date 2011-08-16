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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 10:05 BJT

〔香港热股〕重庆农商行早盘涨逾8%,稍早获瑞银调升评级至"买入"

路透香港8月16日电---中国区域性商业银行--重庆农村商业银行(3618.HK)周二早盘涨逾8%,稍早获投行瑞银调升投资评级.

香港时间09:57,重庆农商行涨7.73%,报4.18港元,稍早一度涨8.2%,触及4.2港元;大市恒生指数.HSI升0.39%.

投行瑞银今早的报告将重庆农商行的投资评级由"中性"上调至"买入",料下半年净息差保持稳定.

报告指出,重庆农商行中期业绩符合预期,而于6月底为止地方融平台贷款占总贷款的比重由去年底的16%降至6%.此外,重庆农商行上半年的净息差升至3.22%,主要受上市集资和投资收益带动,瑞银料下半年的净息差保持稳定.

重庆农村商业银行中期净利按年升35%,基本符合市场预期.[ID:nCH0073049]

瑞银维持重庆农商行的目标价为每股5.25港元.该行并认为,重庆农商行在过去两周股价累计跌逾11%,市帐率跌至1倍,属吸引水平.(完)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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