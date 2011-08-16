〔香港热股〕重庆农商行早盘涨逾8%,稍早获瑞银调升评级至"买入"

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透香港8月16日电---中国区域性商业银行--重庆农村商业银行(3618.HK)周二早盘涨逾8%,稍早获投行瑞银调升投资评级.
香港时间09:57,重庆农商行涨7.73%,报4.18港元,稍早一度涨8.2%,触及4.2港元;大市恒生指数.HSI升0.39%.
投行瑞银今早的报告将重庆农商行的投资评级由"中性"上调至"买入",料下半年净息差保持稳定.
报告指出,重庆农商行中期业绩符合预期,而于6月底为止地方融平台贷款占总贷款的比重由去年底的16%降至6%.此外,重庆农商行上半年的净息差升至3.22%,主要受上市集资和投资收益带动,瑞银料下半年的净息差保持稳定.
重庆农村商业银行中期净利按年升35%,基本符合市场预期.[ID:nCH0073049]
瑞银维持重庆农商行的目标价为每股5.25港元.该行并认为,重庆农商行在过去两周股价累计跌逾11%,市帐率跌至1倍,属吸引水平.(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。