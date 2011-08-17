〔离岸人民币〕财政部在香港向机构发行的三年期人民币国债息率定为0.6%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月17日电---中国财政部周三为其在香港发行的第三批人民币国债定价,其中向机构发行的60亿元三年期国债息率定为0.6%.
香港财政司司长曾俊华在国债发行仪式上同时透露,向个人投资者发行的50亿元两年期人民币国债票面利率定在1.6%.
中国财政部副部长李勇在仪式上表示,人民币国债将继续在香港发行,而且做为"长期"的制度安排,并逐步扩大规模.
中国财政部是次在香港发行的人民币国债规模为200亿元,分为五个期限.其中三年、五年、七年和10年期国债总计150亿元面向机构投资者发行,两年期国债50亿元面向个人投资者发行.
自去年7月签订修改後的人民币清算协议以来,离岸人民币市场已不断发展和扩大.(完)
--发稿 陈敏/李宏薇; 审校 屈桂娟
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选