〔离岸人民币〕财政部在香港向机构发行的三年期人民币国债息率定为0.6%

路透香港8月17日电---中国财政部周三为其在香港发行的第三批人民币国债定价,其中向机构发行的60亿元三年期国债息率定为0.6%.

香港财政司司长曾俊华在国债发行仪式上同时透露,向个人投资者发行的50亿元两年期人民币国债票面利率定在1.6%.

中国财政部副部长李勇在仪式上表示,人民币国债将继续在香港发行,而且做为"长期"的制度安排,并逐步扩大规模.

中国财政部是次在香港发行的人民币国债规模为200亿元,分为五个期限.其中三年、五年、七年和10年期国债总计150亿元面向机构投资者发行,两年期国债50亿元面向个人投资者发行.

自去年7月签订修改後的人民币清算协议以来,离岸人民币市场已不断发展和扩大.(完)