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亚洲 | 2011年 8月 22日 星期一 08:52 BJT

〔表格〕中国兖州煤业上半年净利按年升91%,为51.8亿元人民币

路透香港8月22日电---兖州煤业股份有限公司(1171.HK)(600188.SS)公布,按照国际会计准则,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 1.05 0.55

中期股息(元) 无 无

净利 5,183.34 2,715.44

营业额 20,224.01 15,218.69

注:兖州煤业为中国主要的煤炭生产商.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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