〔表格〕中国兖州煤业上半年净利按年升91%,为51.8亿元人民币

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月22日电---兖州煤业股份有限公司(1171.HK)(600188.SS)公布,按照国际会计准则,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股盈利(元) 1.05 0.55
中期股息(元) 无 无
净利 5,183.34 2,715.44
营业额 20,224.01 15,218.69
注:兖州煤业为中国主要的煤炭生产商.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。