更正:〔香港股市〕恒生指数收低0.2%,终结此前两日反弹走势

(更正:因英文原文有误,内文第二段应改为....恒生国企指数"收平",非"收跌0.1%.")

路透香港8月16日电---香港股市周二回吐早前涨幅,终场小幅收低,因投资者抛售香港地产股,买入中国相关股票,因预期全球经济增长和香港房地产市场放缓.