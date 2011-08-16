更正:〔香港股市〕恒生指数收低0.2%,终结此前两日反弹走势

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
(更正:因英文原文有误,内文第二段应改为....恒生国企指数"收平",非"收跌0.1%.")
路透香港8月16日电---香港股市周二回吐早前涨幅,终场小幅收低,因投资者抛售香港地产股,买入中国相关股票,因预期全球经济增长和香港房地产市场放缓.
恒生指数.HSI收低0.2%,报20,212.1点,恒生国企指数.HSCE收平,报10,946.6点.
上海股市沪综指.SSEC收报2,608.166点,跌18.604点,或0.71%,终结此前连四日涨势.沪市A股成交额续降至900亿元人民币,上日为908亿元.上海地产类指数.SSEP收盘大跌2.07% .(完)
--编译 白云;审校 王洋
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国