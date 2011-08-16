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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 17:56 BJT

更正:〔香港股市〕恒生指数收低0.2%,终结此前两日反弹走势

(更正:因英文原文有误,内文第二段应改为....恒生国企指数"收平",非"收跌0.1%.")

路透香港8月16日电---香港股市周二回吐早前涨幅,终场小幅收低,因投资者抛售香港地产股,买入中国相关股票,因预期全球经济增长和香港房地产市场放缓.

恒生指数.HSI收低0.2%,报20,212.1点,恒生国企指数.HSCE收平,报10,946.6点.

上海股市沪综指.SSEC收报2,608.166点,跌18.604点,或0.71%,终结此前连四日涨势.沪市A股成交额续降至900亿元人民币,上日为908亿元.上海地产类指数.SSEP收盘大跌2.07% .(完)

--编译 白云;审校 王洋

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