〔香港新股〕中信证券将于8月25日寻求港交所批准上市--IFR

路透香港8月16日电---据汤森路透旗下IFR周二报导,中国最大券商--中信证券(600030.SS)将为其价值20亿美元的香港IPO(首次公开发售),于8月25日寻求港交所批准上市.这较之前计划延迟了一周,因等待中国监管层同意.