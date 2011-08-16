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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 16:23 BJT

〔香港新股〕中信证券将于8月25日寻求港交所批准上市--IFR

路透香港8月16日电---据汤森路透旗下IFR周二报导,中国最大券商--中信证券(600030.SS)将为其价值20亿美元的香港IPO(首次公开发售),于8月25日寻求港交所批准上市.这较之前计划延迟了一周,因等待中国监管层同意.

报导并引述三名消息人士称,中信证券可能将高至40%的香港IPO股份,售予基础投资者,以确保招股顺利.(完)

--编译 雷美珍; 审校 张喜良

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