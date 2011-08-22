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市场报道 | 2011年 8月 22日 星期一 12:16 BJT

〔表格〕香港华润电力上半年净利按年微增1%,为24.8亿港元

路透香港8月22日电---香港华润电力控股有限公司(0836.HK)周一公布,截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股基本盈利(港元) 0.53 0.5289

中期股息(港元) 0.06 0.06

净利 2,484.05 2,459.84

营业额 29,032.88 21,161.94

截止过户日期 9月19日至23日

发放股息日期 10月3日

注:华润电力为中国主要发电商,亦是中国华润集团旗下香港红筹分支.(完)

浏览华润电力其他新闻,请点选[0836.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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