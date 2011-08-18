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亚洲 | 2011年 8月 18日 星期四 10:31 BJT

〔表格〕中国平安保险中期净利按年升33%,财产保险利润增近1.5倍

路透香港8月18日电---中国平安保险(集团)股份有限公司(2318.HK)(601318.SS)公布,按照国际会计准则,

截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度中期 2010年度同期

每股盈利(元) 1.67 0.13

中期股息(元) 0.15 0.15

净利 12,757 9,611

营业额 133,810 96,980

截止过户日期 9月2日至8日

发放股息日期 9月23日

按业务部分细分的净利润:

2011年度中期 2010年度同期 变化(%)

人寿保险业务 6,762 6,551 +3.2

财产保险业务 2,693 1,088 +147.5

银行业务 2,397 1,104 +117.1

证券业务 715 828 -13.6

投资表现:

净投资收益率(%) 4.3 4.1

总投资收益率(%) 4.2 3.7

注:中国平安保险为按市值计全球第二大寿险公司.(完)

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(here)

--记者 雷美珍; 审校 乔艳红

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