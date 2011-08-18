〔表格〕中国平安保险中期净利按年升33%,财产保险利润增近1.5倍

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月18日电---中国平安保险(集团)股份有限公司(2318.HK)(601318.SS)公布,按照国际会计准则,
截至2011年6月30日为止六个月的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度中期 2010年度同期
每股盈利(元) 1.67 0.13
中期股息(元) 0.15 0.15
净利 12,757 9,611
营业额 133,810 96,980
截止过户日期 9月2日至8日
发放股息日期 9月23日
按业务部分细分的净利润:
2011年度中期 2010年度同期 变化(%)
人寿保险业务 6,762 6,551 +3.2
财产保险业务 2,693 1,088 +147.5
银行业务 2,397 1,104 +117.1
证券业务 715 828 -13.6
投资表现:
净投资收益率(%) 4.3 4.1
总投资收益率(%) 4.2 3.7
注:中国平安保险为按市值计全球第二大寿险公司.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。