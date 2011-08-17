《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月17日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7918港元HKD=)
美股道琼工业指数周二收低76.97,或0.67%,报11,405.93点.法国总统和德国总理的会晤未能缓和市场对欧元区领导人防止
欧元区债务问题扩散能力的担忧,美股结束三天升势而收跌.
公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%)
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中海油 (0883.HK) (CEO.N) 193.630 -2.38 65716 15.087 -0.61
中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 17.630 -3.08 168004 5.495 -0.28
中国移动(0941.HK) (CHL.N) 48.470 0.02 489502 75.534 1.12
中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 44.710 -1.78 155442 23.225 0.54
中石油 (0857.HK) (PTR.N) 125.530 -1.42 114677 9.781 0.63
中石化 (0386.HK) (SNP.N) 87.430 -0.76 76291 6.812 0.92
汇丰控股(0005.HK) HBC.N 45.030 -0.20 876814 70.173 2.60
中电信 (0728.HK) (CHA.N) 61.290 -1.19 41607 4.776 0.75
中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.930 -0.26 622505 14.750 1.86
兖州煤业(1171.HK) (YZC.N) 32.490 -0.37 71453 25.316 -0.33
华能国际(0902.HK) (HNP.N) 17.460 0.23 72186 3.401 -0.26
南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 33.930 -1.88 19434 5.288 0.71
东方航空(0670.HK) (CEA.N) 24.090 -2.23 10350 1.877 -50.34
中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.320 0.00 88246 0.362 -0.95
--整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。