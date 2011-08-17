《香港报摘》--经济日报8月17日

* 要闻版头条:

--中国副总理李克强访港带来一系列"政策大礼",其中包括人民币外商直接投资(FDI)方面将有好消息.由于FDI被视为是人民币"回流机制"重要部份,其开通对于香港发展离岸人民币市场将有极大的作用.

* 其他:

--中环铺位租金急升,占据优质地点的零售商宁接受高租金也要保住据点.消息指,劳力士(Rolex)刚以月租240万港元续租中环华人行铺位,原租为150万元,加价幅度达六成.

--中电控股(0002.HK)行政总裁包立贤称"未来一至两年暂不再有海外重大收购",令市场感到意外.

--中国大型工程机械生产商三一重工(600031.SS)争取最快下周四至港交所作上市聆讯,该股最多集资234亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.