《香港报摘》--经济日报8月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--中国副总理李克强访港带来一系列"政策大礼",其中包括人民币外商直接投资(FDI)方面将有好消息.由于FDI被视为是人民币"回流机制"重要部份,其开通对于香港发展离岸人民币市场将有极大的作用.
* 其他:
--中环铺位租金急升,占据优质地点的零售商宁接受高租金也要保住据点.消息指,劳力士(Rolex)刚以月租240万港元续租中环华人行铺位,原租为150万元,加价幅度达六成.
--中电控股(0002.HK)行政总裁包立贤称"未来一至两年暂不再有海外重大收购",令市场感到意外.
--中国大型工程机械生产商三一重工(600031.SS)争取最快下周四至港交所作上市聆讯,该股最多集资234亿港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。