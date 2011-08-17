〔香港个股〕俄铝称注册发行不可换股的卢布债券,金额至多约10亿美元

路透香港8月17日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)周三表示,已注册发行不可换股的卢布债券,金额最多至300亿卢布(约合10.4亿美元),预计在向俄罗斯监管单位注册後一年内完成配售.