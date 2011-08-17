〔香港个股〕俄铝称注册发行不可换股的卢布债券,金额至多约10亿美元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月17日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)周三表示,已注册发行不可换股的卢布债券,金额最多至300亿卢布(约合10.4亿美元),预计在向俄罗斯监管单位注册後一年内完成配售.
俄铝在联交所发布公告指出,此次债券为计息、不可换股的不记名债券.发行细节将在适当时依规定另行公告.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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