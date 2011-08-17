版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 08:29 BJT

〔香港个股〕俄铝称注册发行不可换股的卢布债券,金额至多约10亿美元

路透香港8月17日电---全球最大的铝生产商--俄罗斯铝业联合公司(UC RUSAL)(0486.HK)周三表示,已注册发行不可换股的卢布债券,金额最多至300亿卢布(约合10.4亿美元),预计在向俄罗斯监管单位注册後一年内完成配售.

俄铝在联交所发布公告指出,此次债券为计息、不可换股的不记名债券.发行细节将在适当时依规定另行公告.(完)

浏览俄铝其他新闻,请点选[0486.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的业绩声明,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐