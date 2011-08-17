〔香港个股〕紫金矿业收购吉尔吉斯左岸金矿,作价6,600万美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月17日电---中国金矿企业--紫金矿业(2899.HK)(601899.SS)表示,董事会同意与萨摩黄金订立协议,收购其位于中亚吉尔吉斯的奥同克公司60%权益及股东贷款.总金额为6,600万美元.
紫金周二晚间在联交所发布公告指出,奥同克持有Taldy-Bulak Levoberejny field(左岸金矿)的采矿、生产及相关许可证.该矿场今年4月获官方发新的采矿许可协议,有效期至2026年1月5日.
紫金表示,此次交易有利于增加公司黄金资源储备,提升公司行业竞争能力和可持续发展能力.此投资对公司财务状况影响较小.
紫金周二在港股收在3.94港元,一个月来跌9.61%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。