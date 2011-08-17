《香港报摘》--信报8月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 要闻版头条:
--中国副总理李克强训示港府切实有所作为,帮助市民,尤其是基层"排忧解难,缓解生活压力."
* 其他:
--特步(1368.HK)中期业绩亮丽,明年首季订货增长21%,带动低迷已久的体育用品股走高.特步称维持全年开店800-1,000间店的目标,未来的新店将主要集中在二、三线城市.
--光大银行(601818.SS)延迟赴港上市计划.传言齐鲁银行伪造票据案让其损失惨重,光大银在其网站上声明,截至目前为止,该行未因此造成任何经济损失.
--农行(1288.HK)(601288.SS)香港分行总经理刘晓春称,民企阴霾未散,发债量将萎缩.国债认购额料胜去年.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。