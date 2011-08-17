《香港报摘》--信报8月17日

* 要闻版头条:

--中国副总理李克强训示港府切实有所作为,帮助市民,尤其是基层"排忧解难,缓解生活压力."

* 其他:

--特步(1368.HK)中期业绩亮丽,明年首季订货增长21%,带动低迷已久的体育用品股走高.特步称维持全年开店800-1,000间店的目标,未来的新店将主要集中在二、三线城市.

--光大银行(601818.SS)延迟赴港上市计划.传言齐鲁银行伪造票据案让其损失惨重,光大银在其网站上声明,截至目前为止,该行未因此造成任何经济损失.

--农行(1288.HK)(601288.SS)香港分行总经理刘晓春称,民企阴霾未散,发债量将萎缩.国债认购额料胜去年.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.