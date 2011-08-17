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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 08:42 BJT

〔中港个股〕平安保险今日暂停买卖,待股价敏感消息发布

路透香港8月17日电---全球市值第二大寿险业者--中国平安(2318.HK)(601318.SS)周三表示,股份自今日上午9时起暂停买卖,以待股价敏感性消息发布.

平安保险是在香港联交所发布上述公告.

平安保险周二收盘报67.05港元,过去一个月来跌14.58%.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟

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