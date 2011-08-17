〔中港个股〕平安保险今日暂停买卖,待股价敏感消息发布

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透香港8月17日电---全球市值第二大寿险业者--中国平安(2318.HK)(601318.SS)周三表示,股份自今日上午9时起暂停买卖,以待股价敏感性消息发布.
平安保险是在香港联交所发布上述公告.
平安保险周二收盘报67.05港元,过去一个月来跌14.58%.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 屈桂娟
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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