《香港报摘》--其他报纸重要消息8月17日

* 明报

--恒生银行(0011.HK)旗下恒生中国副董事长兼行政总裁薛关燕萍表示,特别关注出口欧美的内地企业贷款质素,但目前未见坏帐情况,该行整体不良贷款比率低于1%.(B04)

--中国城市燃气供应商中国燃气(0384.HK)联席董事总经理兼总裁梁永昌表示,公司已就庞英学涉嫌利益输送事件委任独立第三方进行调查,调查报告已完成,但公司仍需与联交所等监管机构沟通,现阶段未能公布报告详情.(B04)

--货柜制造商胜狮货柜企业(0716.HK)中期纯利大增9倍,符合市场预期.公司计划在2018年前,将特种集装箱的销售比例由目前的三成提高至五成;对于93%的满负荷产能利用率,公司于2012年底可扩产18%至全年100万个集装箱.(B05)

--中国无线(2369.HK)公布,中期纯利倒退56%至1.2亿港元,因手机销售均价下降37%至655港元,期内毛利率缩小13个百分点至17%.(B05)

* 苹果日报

--中国石化(0386.HK)(600028.SS)母公司中石化集团与澳洲石油生产商AED Oil合资的帝汶海(Timor Sea)Puffin油田项目被国际仲裁小组裁定,须向该油田的鉆井平台商Sea Production支付至少6,000万美元(约4.68亿港元)赔偿.(B08)

* 星岛日报

--据悉,国务院副总理李克强与中央官员今天出席"十二．五"规划论坛时,会宣布一系列支持香港发展人民币离岸中心的措施,包括推出人民币回流机制,容许香港人民币作有限度直接在内地投资;又会推出有"小型港股直通车"之称的中、港互挂跨境ETF(交易所买卖基金).(A02)

--中电(0002.HK)总裁包立贤表示,正积极研究将澳洲Truenergy分拆.他指即使澳洲政府明年7月起将首度提供20亿元现金过渡资助,但雅洛恩电厂资产或需减值,对中电是否有正面作用目前并不清晰.(B04)

--特步国际(1368.HK)主席丁水波表示, 明年首季定单金额按年增21%,均价亦升8至10%,料明年定单表现较首季佳,亦有信心今年业务增长胜于同业. (B04)

* 东方日报

--对于限购令即将蔓延至内地的二、三线城市.碧桂园(2007.HK)总裁兼执行董事莫斌表示,集团就有关情况作出充分评估及准备,有信心可完成全年的销售目标.而截至目前为止,碧桂园累计实现合同销售额275亿元人民币,已达到全年目标430亿元人民币的63.9%.(B04)

--国泰(0293.HK)公布,7月份载客量同比上升1.6%,首七个月载客量合共上升1.7%;7月载货量同比减少11%,首七个月载货量合共下跌5.2%.(B04)

--茂业国际(0848.HK)董事长兼首席执行官黄茂如表示,公司计划在2014年前增开11间门店,分布于山东、渖阳、太原及成都等地.他又指,每间新店投资额介乎3,000万至5,000万元人民币.(B04)

* 文汇报

--据香港交易所(0388.HK)资料显示,东亚银行(0023.HK)的主要股东国浩集团(0053.HK),于上周三(10日)在市场上,以平均价每股28.66港元,购入东亚银行140万股股份,涉及款项约4,012万港元.国浩在东亚的持股量增至约2.48亿股股份,股权升至12.04%.(B02)

--Monvest主席叶金标宣布,Monvest营运及投资蒙古博彩业务.Monvest,Inc.为集团的美国控股公司,正计划在2012年把这项博彩业务于美国的OTCBB市场上市,募集的资金将用于扩展该项业务.(B03)

--汇丰银行(中国)有限公司昆明分行周二(16日)正式开业,成为汇丰(0005.HK)(HSBA.L)在中国内地设立的第24家分行. (B04)

--美联集团副主席黄锦康表示,预期今年楼价不会有太大波动,今、明两年楼价升幅均有11%. (B)

* 大公报

--华南城(1668.HK)联席主席郑松兴表示,在哈尔滨发展的华南城项目,启动资金约20亿元人民币,该公司占10亿元人民币,对财务压力不大,预计项目明年开工,于2013年3月31日可入帐. (B03)

--中投国际香港董事长刘遵义预期,美国不会推出第三轮量化宽松措施(QE3),若美国推出QE3与之前措施相同,只会令全球资金泛滥.(B02)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.