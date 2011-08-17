〔港报财经评论〕反弹市由超卖淡势股接力"险"--信报8月17日

反弹市由超卖淡势股接力"险" /陆文

从近日强势与重磅股已纷纷回升至阻力区无以为继,却见一批超卖及落後股接力炒上,由于上日美股反弹未见成交配合,早前流出港股的资金亦未有重返迹象,近日藉个别利好因素及外围回稳炒反弹,却在畏高症的情绪下有反弹难上升,短期市场容易因任何风吹草动出现较大波动,恒指愈近预期目标水平值博率愈减,寻找超卖炒反弹股成短线活动,看来目前唯一相对稳健投资是买人民币等升值,至于一批如航空股与消费股等受惠人民币升值的股份,亦有其可取性呢.

投资者炒业绩不及注视企业对前景展望带来的启示,惠理(0806.HK)作为一间从事理财投资的上市基金管理机构,中期纯利升116.9%,每股摊薄盈利增长94.7%,业绩不过不失,因期内股市表现差强人意,单以港股在业绩後的一个半月依然累积不轻跌幅,短期投资惠理吸引力一般,上半年纯利增加与其管理资产增加带来更多管理费及表现费有关.集团认为,面对下半年有欧债危机、美国提升国债上限的政治影响,不明朗因素尚未减退,但在市场恐慌下投资者不应反应过敏,惊惶失措将作出日後後悔的决定,颇合过往强调的”平常心论”,当然能有效控制入市资金才能有这效果呢.惠理指出,环顾目前全球各地企业鲜有吸引力,投资者不应只投资黄金或瑞士法郎,并指出中国相关资产在环球市场不安下反得益,亦观察投资资产不断由发展国家转至新兴市场,中国与人民币均是大赢家,投资者不妨从中取经.

昨天一批盈喜股维持升势,海尔电器(1169.HK)预期中期纯利增80%,胜狮(0716.HK)中期升九倍至1.02亿美元,股价升11.5%.特步(1368.HK)中期多赚25%,股价升7.2%,留意这板块业绩荣辱互见,显示同业竞争大下,企业管理优劣决定其市场占有率及业绩表现.不过,亦有阜丰(0546.HK)中期纯利下跌8.7%,股价却有7%升幅,主要预期下半年生产成本获纾缓.至于深圳高速(0548.HK)上日公布中期纯利微跌2%,主要受累劳工及维护成本上升,股价先跌後回稳,一方面寄望高铁项目放缓有助减低竞争,其股价近数月已有不轻跌幅,犹记得早前看淡公路股有调整收费风险,现价已回落至较合理水平,不过未有重现升浪能耐,与大市同步为主.(P30)

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避险情绪降不利美元 /苏子

本周初虽然美汇指数如预期般呈现下跌的趋势,并且跌破上周的73.82低位,可惜美汇指数未能在跌破上周的低位後进一步跌破前周的73.58低位,低位仅见73.76便已止跌回稳,故严格而言美汇指数仍未能摆脱上落市的走势模式.昨天欧洲市早段,美汇指数自上述的低位回升至74.18高位,此高位与美汇指数前天的高低位的50%调整幅度,即74.19阻力相若.如昨晚美汇指数反弹的高位一直受制于上述的50%反弹阻力,最後可以成功跌破本周初所造的73.76低位收市,料美汇指数可望在今天进一步跌破前周的73.58低位,随後将展开较为明显的下跌浪,从而摆脱上周的上落市走势模式.

如美汇指数可以在今天成功破关而下,与此同时美元兑日圆及美元兑瑞郎未能明显回升,反而可以跟随着美汇指数已经转弱的势头,继续保持着近期的偏弱走势,料美元的整体走势可望全面转弱过来,料届时高风险货币如澳元、纽元以至欧罗及环球股市将会向上展开有力的升市.踏入本周後,环球股市的波幅已见明显收窄,而市场的避险情绪亦见有所下降,这有利美元在失去避险资金支撑下,较易向下作出重大突破.相信在美国被下调评级及联储局在未来两年将继续保持息率在目前超低水平的大前提下,一旦市场的避险情绪回落,将令大量资金流向高风险货币上,而美元在失去避险资金支撑下,将会成为利差交易投资者的力沽对象.换言之,美元的身份势必由避险货币变为融资货币,结果甚可能使美元後市出现”终极一跌”的情况.

目前美元虽然仍处于横行上落的局面,暂无方向,但相信此局面将会很快便被打破.目前美汇指数的10天、20天、50天及100天SMA分别处于74.45、74.30、74.65及74.75,这四条平均线的距离相差不足50点子,已经近乎重叠了,此情况反映美元已进入暴风雨前夕,即将出现重大突破.而美息在未来两年时间无望被调高,加上美元本身仍处于大弱势的阶段里运行,故对于利差交易投资者而言,候高主力沽出美元,并买入其他较高回报的投资项目,是非常正路的投资行为.故美元稍後即使向下作出重大突破,美汇指数逼向70.70的历史低位,其实亦不用感到奇怪.目前美元已进入了关键时刻,稍後是否真的可以成功向下作出重大突破,宜留意美汇指数一旦跌破前周的73.58低位後,能否迅即下破上月27日的73.42低位,最後收市时亦能保持之下.如美汇指数失守前周的低位後能以大阴烛明显低收,则美元出现”终极一跌”的日子将指日可待了.(P32)