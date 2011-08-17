《香港重要政经日程》--8月17日-8月20日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
=====================今日香港主要政经消息===========================
8月17日(周三)
--15:00 中煤能源(1898.HK)上半年业绩新闻会.
-- 联想集团(0992.HK)公布一季度业绩.
-- 平安保险(2318.HK)公布上半年业绩.
-- 瑞安房地产(0272.HK)公布上半年业绩.
======================近期重要政经行事历============================
8月18日(周四)
--16:30 公布2011年5-7月失业率数据.
-- 交通银行(3328.HK)公布上半年业绩.
-- 汇源果汁(1886.HK)公布上半年业绩.
-- 中国移动(0941.HK)公布上半年业绩.
-- 联想集团(0992.HK)公布一季度业绩.
-- 群星纸业(3868.HK)公布上半年业绩.
8月19日(周五)
-- 中国建设银行(0939.HK)公布上半年业绩.
-- 华润置地(1109.HK)公布上半年业绩.
-- 中信泰富(0267.HK)公布上半年业绩.
-- 百盛(3368.HK)公布上半年业绩.
-- 凤凰卫视(2008.HK)公布上半年业绩.
-- 兖州煤业(1171.HK)公布上半年业绩.
*8月20日(周六)
-- 洛阳钼业(3993.HK)公布上半年业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。